أفادت تقارير صحفية إماراتية أن اللاعب البولندي إدريان ميرزفيسكي، محترف نادي النصر السابق والشارقة الإماراتي الحالي، دخل ضمن اهتمامات إدارة نادي الفيحاء، الصاعد حديثا لدوري جميل، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن إدارة الفيحاء فتحت بات التفاوض مع إدريان، بعد نهاية عقده مع الشارقة، وأضافت بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية: “في حال نجحت المفاوضات سيلعب البولندي إلى جوار زميله بالشارقة أيضاً المدافع البرازيلي ديجاو، بعد أن طلب الروماني جالكا مدرب الفيحاء التعاقد معه لدعم الخطوط الدفاعية”.
هذا وسبق لإدريان التتويج بدوري جميل مع فريق النصر، وشارك مع الشارقة في 19 مباراة في دوري الخليج العربي بواقع 1622 دقيقة، وسجل 3 أهداف فقط، ولم يقدم اللاعب المستوى المأمول، حيث تعرض للإصابة التي حرمته كثيراً من عدم الوجود مع الفريق. وفق “المواطن”.
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