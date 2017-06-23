أطلقت شركة “سناب شات” أمس (الأربعاء) ميزة جديدة باسم “خريطة سناب” Snap Map، وهي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي مع إمكانية مشاهدة منشورات الأصدقاء ضمن خريطة تفاعلية.
وذكرت الشركة أنه يمكن الوصول إلى الخرائط من خلال قرص الشاشة عند شاشة الكاميرا، ليتمكن المستخدم من مشاهدة قصص الأصدقاء الذين اختاروا مشاركة موقعهم الجغرافي من خلال “خريطة سناب”.
وبهذا التحديث الجديد سوف تظهر صور الأصدقاء على شكل صور رمزية، ويمكن للمستخدم مشاركة موقعه مع مجموعة من الأصدقاء، أو جميع الأصدقاء، فضلًا عن إمكانية إخفاء الموقع من خلال تفعيل “وضع الشبح” Ghost Mode.
ويتيح التحديث الجديد نشر الموقع الجغرافي لمستخدمي “سناب شات” وكشفه لكل من يستخدم التطبيق على مستوى العالم، وليس فقط لأصدقاء المستخدم.
يُذكر أن “سناب شات” من التطبيقات الأكثر استخداما، وتشير الإحصاءات العالمية إلى وجود 166 مليون مستخدم نشط يوميا لهذا التطبيق، وأن متوسط عدد السنابات يوميا يصل إلى 3 مليارات سنابة في العالم.
وفق “أخبار 24”.
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