وصلت أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرة يرافقها فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنقل 15 مصابًا صوماليًا سيتكفل المركز بعلاجهم ومتابعتهم.
ويأتي تكفل المركز بعلاجهم إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج عدد من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا نتيجة تفجير إرهابي وقع مؤخراً في الصومال.
وكان في استقبال المصابين الصوماليين لدى وصولهم إلى مدينة الرياض ممثلون عن وزارة الصحة السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة، وجرى نقلهم عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى عدة مستشفيات، كل حسب حالته.
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