سعد بن سليمان الفريخ

ياسر بن فيصل الشريف

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بالصور.. تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. نقل 15 صوماليًا أصيبوا في تفجير إرهابي إلى الرياض لتلقي العلاج