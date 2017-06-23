وثق مقطع فيديو حضور مواطن تسعيني لمراسم بيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في قصر الصفا بمكة المكرمة، وتقديمه البيعة لولي العهد بطريقة بسيطة.
وخاطب التسعيني ولي العهد قائلاً: “بايعنا الملك عبدالعزيز وأعمامك، ونجدد لكم العهد على البيعة، كما نسأل الله في هذه العشر الأواخر أن يصلح شأنكم ويطيل أعماركم، ويديم علينا الأمن والأمان”.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قد تلقى يوم أمس الأربعاء في قصر الصفا بمكة المكرمة البيعة وليا للعهد، وذلك بحضور أعضاء هيئة كبار العلماء، وأمراء المناطق، وأعضاء هيئة البيعة.
وفق “أخبار 24”.
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