نفت جامعة طيبة في بيان صحفي نشرته اليوم (الخميس) قيامها بحرمان طالبة متفوقة من التسجيل في كلية الطب، وعرقلة تحقيق حلمها رغم تخرجها من السنة التحضيرية بنسبة 98.08٪، حسب ما أفاد والدها في تصريح لإحدى الصحف.
وأوضحت أنها ملتزمة بتطبيق سياسات القبول وتطابق الشروط على المتقدمين واستيعابهم وفق المقاعد المتاحة، لافتة إلى أن أقل نسبة توقف عندها القبول في كلية الطب في قسم الطالبات كانت 98.14٪.
وأضافت الجامعة أنها وجهت الطالبة إلى رغبتها التالية في تخصص الأحياء، داعيةً إلى التحقق قبل نشر أي معلومات غير صحيحة تقلل من جهود الجامعة. وفق “أخبار 24”.
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