استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم (الخميس)، الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في ماليزيا الدكتور زاهد حميدي.
وقد تناول الضيفان طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين، في حضور الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد.
كما حضر الاستقبال الأمير منصور بن سعود، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
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