تسببت ناقة سائبة في وفاة وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بعد اصطدام مركبة العائلة بها، اليوم الخميس، على طريق الليث – غميقة.
في ملابسات الحادثة، فوجئ مواطن وأسرته المكونة من الزوجة وثلاثة أبناء، عندما كانوا في طريقهم من مركز غميقة إلى محافظة الليث، بناقة تعترض الطريق ليصطدم بها، ما أدى إلى وفاة الزوجة وطفل عمره 4 سنوات.
وأدى الحادث، وفقاً لـ “سبق”، إلى إصابة الزوج بإصابات خطيرة، ما استدعى تحويله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة، فيما كانت إصابة ابنتيه طفيفة، ليتم علاجهما في مستشفى الليث العام.
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