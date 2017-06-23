أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها ستعايد المواطنين والمقيمين هذه السنة عن طريق كرة منيرة ضخمة معبأة بمادة الهيليوم.
ولم تحدد الهيئة المدينة التي ستكون فيها الفعالية، مطالبةً المتابعين لها عبر حسابها بـ”تويتر” اليوم (الخميس) بتوقع مكان الفعالية.
يُذكر أن الهيئة نظمت خلال شهر رمضان الجاري ما يقرب من 18 فعالية متنوعة وشاملة راعت فيها روحانيته، موضحةً أن الفعاليات تم تكثيف الجانب الترفيهي فيها، كالكرنفالات والخيم والبطولات الرمضانية الكبرى.
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