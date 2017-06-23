تصدت القوات السعودية عصر اليوم (الخميس)، لهجوم نفذته مجموعة تابعة للمخلوع علي عبدالله صالح والميليشيات الحوثية بالقرب من الخوبة في منطقة جازان.
وأوضحت مصادر بحسب “العربية” في ملابسات الواقعة أن عناصر راجلة من الميليشيات تقدمت نحو الحرم الحدودي، بالتزامن مع تقدم عناصر حوثية أخرى في محور آخر، محاولين تشتيت تركيز قدرة القوات السعودية.
وأضافت أن القوات السعودية، بمساندة مدفعيات ومروحيات الأباتشي السعودية، أحبطوا هجوم الميليشيات بعد قتل العشرات منهم وفرار الآخرين.
يُذكر أن الدفاع المدني في نجران باشر اليوم سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سكني بمدينة نجران، ما نتج عنه تضرر عدد من المركبات دون خسائر بشرية.
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