رفع سعادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج المبايعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وقال الدكتور مصلح العنزي رئيس المجلس البلدي نيابة عن أعضاء المجلس نبايع سمو ولي العهد على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويعينه لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الامير محمد بن سلمان نموذج للقيادة الشابة
ياسر بن فيصل الشريف602 0
دور المغردين في الدفاع عن الوطن
د. هلال العسكر644 0
شهر الخير والبركات شارف على الرحيل ….
أنس القاسم1932 0
الحيل الدفاعية
سعد الفريخ2086 0
متى تعود قطر إلى رشدها؟
محمد عبدالله البرغش3528 0
كيف تتخلص من الصراع النفسي ؟
سعد بن سليمان الفريخ6062 0
المجلس البلدي بمحافظة الخرج يبايع ولي العهد
لا يوجد وسوم
0 231
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884935383.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج