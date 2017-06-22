نشر الأمير خالد بن طلال صوراً عفوية له مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم التقاطها بعد تقديمه البيعة لولي العهد مع اثنين من أبنائه.
وأرفق الأمير خالد مع الصور التي نشرها على حسابه بموقع “تويتر”تغريدة قال فيها: “تشرفت فجر اليوم بالسلام على سيدي خادم الحرمين حفظه الله.. ومبايعة أخي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.. ويظهر في الصور الأبناء سعود ومحمد”.
وبدا في الصور ولي العهد مع الأمير خالد حاسر الرأس، وكل منهما ممسكا بالآخر، فيما ظهر الأمير محمد بن سلمان في صور أخرى مع ابني الأمير خالد، سعود ومحمد.
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