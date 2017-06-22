أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الخميس) لليوم الثاني على التوالي مرتفعًا 90.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 7425.72 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في 20 شهرا, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 288 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 46.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3815.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها أكثر من 184 صفقة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ارتفاع السوق يأتي بالتزامن مع القرارات الأخيرة الصادرة، والتي جاء من أهمها تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، بالإضافة لوضع مورغان ستانلي مؤشر السوق السعودي في قائمة المراقبة تمهيدا لضمه مستقبلا لمؤشر الأسواق الناشئة.
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