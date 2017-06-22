أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخفيض رواتب اللاعبين إلى 150 ألف ريال شهرياً كحد أعلى، متضمناً البدلات كافة، ومنع الأندية من التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي.
وقرر الاتحاد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين بفرق الدوري الممتاز إلى 6 لاعبين بدلاً من 4 لاعبين.
وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية إن الاتحاد سمح لأندية الدرجة الأولى بالتعاقد مع لاعبين اثنين أجانب ولاعب واحد من مواليد السعودية .
وأبان أن الاتحاد أقر نظام رخصة المدربين في الدوري الممتاز برسم قدره 5% من قيمة عقد المدرب مع النادي، كما أقر نظام رخصة للاعبين لتكون قيمتها 3% من قيمة العقد، وذلك بدءاً من الموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن التعديلات التي أجريت على لائحة الاحتراف تمنع أي مدرب يتم إلغاء عقده من التعاقد مع نادٍ آخر من ذات الدرجة في نفس الموسم، ويكون بمقدوره التعاقد مع فريق من درجة أقل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج