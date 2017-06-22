سعد بن سليمان الفريخ

ياسر بن فيصل الشريف

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“اتحاد الكرة” يقرر وضع حد أعلى للرواتب الشهرية للاعبين.. وزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين