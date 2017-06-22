بايعت ادارة نادي الهلال برئاسة الامير نواف بن سعد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وليا للعهد، وقالت: “نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده الأمين -حفظه الله-، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه”.
ورفع مجلس ادارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز؛ على ما قدّمه من أعمال جليلة خدمةً لدينه ووطنه.
وقدمت ادارة النصر التهنئة الى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد، ومبايعته على كتاب الله وسنة رسوله في اليسر والعسر والمنشط والمكره.
وأكد رئيس النادي الامير فيصل بن تركي على مبايعة الامير محمد بن سلمان على السمع والطاعة، وقال: ”اللهم وفق مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان”.
وقدم الامير فيصل بن تركي شكره لولي العهد السابق الامير محمد نايف، وقال: “كفيت ووفيت، وشكرا لك على كل ماقدمته”.
وبايع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.
وغرد النادي الأهلي في حسابه الرسمي: “نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد، وفقكم الله لما فيه خير للوطن”.
وبايع رئيس نادي الشباب عبدالله القريني الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وقال: “القرار الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتعيين الامير محمد بن سلمان وليا للعهد من قرارات الخير على البلاد ونسال الله ان ينفع به بلادنا وشعبنا والعيش ودوام الاستقرار لمملكتنا الغالية في ظل ما تشهده من رقي وازدهار في نعمة الاسلام”.
واضاف: “الشكر للامير محمد بن نايف على العمل الذي قدمه لامته وشعبه في السنوات الماضية من مكافحة الارهاب وسندا للملك سلمان حفظة الله”.
وأكد رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي أن القرارات الملكية قرارات حكيمة تصب لمصلحة أبناء الشعب السعودي وتساهم في المزيد من الاستقرار لهذا البلد المعطاء وبداية عهد جديد لمزيد من النماء والعطاء ومواصلة المسيرة الرائعة التي بدأها حكامنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقال: “تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد سيسهم في الدفع لتحقيق أمال وتطلعات أبناء هذا البلد المعطاء ويبرهن على أنه أهل للثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقه وجاء تعيينه من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وباختيار أعضاء هيئة البيعة الموقرين ليؤكد ذلك على حسن الاختيار ومدى نجاحه في المهام التي كُلف بها سابقا وقيامه بها بالشكل المطلوب”.
وأضاف: “باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي نادي الاتحاد وجماهيره نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية الله، موجهين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يوفقه لصالح الوطن وأن يمد خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه”.
حفظ الله بلادنا أرض الحرمين الشريفين وأدام عليها الأمن والأمان والأستقرار اللهم آمين يارب العالمين.
من جهته رفع مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في القصيم عبدالعزيز السناني تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على الثقة الكريمة باختياره ولياً للعهد، وقال: “أبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد على كتاب الله وسنة نبيه الكريم في المنشط والمكره، والشعب السعودي دائماً يقف خلف قيادته، وهذا ولله الحمد أحد مرتكزات دولتنا فالعلاقة بين القيادة والشعب كانت ولا زالت صمام أمان لاستقرار مملكتنا”.
وتقدم رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري باسمه ونيابة عن منسوبي النادي بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة واختياره ولياً للعهد، وقال: “الكل يقف خلف قيادة مملكتنا، ونقول لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله سمعاً وطاعة سيدي، ونبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد في مملكتنا التي ستظل بإذن الله شامخة بقيادتها الحكيمة والطموحة وشعبها الوفي”. وفق “الرياض”.
بدوره رفع رئيس الرائد الأسبق فهد المطوع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد الأمر الملكي القاضي بتعيينه ولياً للعهد وعلى الثقة الملكية الكريمة وقال: ” أتقدم لسموه بخالص التهنئة وأبايعه على كتاب الله وسنة نبيه الكريم في المنشط والمكره، وكلنا خلف قيادتنا، وسمو ولي العهد أثبت نفسهاً قائداً شاباً وشخصية مؤثرة وملهمة حققت نجاحات كبيرة، ونحن متفائلون بأن مستقبل وطننا سيكون بخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة وحيوية الشباب التي يقودها سمو ولي العهد حفظهما الله”.
وتقدم رئيس نادي ألمع الرياضي بمحافظة رجال المع عسير فايع بن يحيى الحياني باسمه وأسم أعضاء نادي المع الرياضي وكافة اللاعبين ورياضيو المحافظة بالتهنئة الصادقة ومبايعة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية باختيارة ولياً للعهد،
وقال: “يسعدنا أن نزجى إلى سموكم أسمى آيات التهانى وأعز التبريكات بالثقة الغالية التى أصدرها خادم الحرمين الشريفين،
وإذ نجدد خالص التهانى لسموكم، فإننا نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم على طريق الحق والخير والإصلاح، وأن يمدكم سبحانه بعونه وقوته فى سبيل النهوض بما تحملونه على كاهلكم من أعباء جسام من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة تعود بالخير والنماء والرفاهية على بلادنا الغالية وأهلها الأوفياء بلوغاً لما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ذخراً للبلاد وقائداً للعمل الإنساني”.
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