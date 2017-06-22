ابدى رئيس مجلس ادارة مركز فيزيك للعلاج الطبيعي سفيان باناجه اسفه الشديد للكلام غير المسؤول والذي لايمت للحقيقة بصلة والذي صدر من اللاعب مالك معاذ اثناء وجوده في مركز فيزيك والذي نشر في احد الصحف الالكترونية . مؤكدا بأنه فتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة اسباب عمل التصريح في المركز .
وأضاف لم يكن لدي علم بالموضوع لمرضي ووجودي بالمنزل وكذلك مدير المركز الاخ وجدي الطويل الذي كان يتواجد في قسم أخر بالمركز واستغل المراسل الذي كان يتعالج في المركز وجود مالك للزيارة وقام بعمل التصريح معه . وفق “هاتريك”.
واشار الا انه لايمكن ان تمرر أي اساءات أو اسقاطات من خلال المركز لأي شخص او كيان فكيف يسمح بها لكيان عشقناه وهو الأهلي أو تجاه شخص مثل الأمير خالد الذي يعتبر رمزا لنادينا .
وكرر باناجه اسفه الشديد لكل ماحدث.
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