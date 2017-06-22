جمعت سفرة الإفطار ليوم أمس الأربعاء، رابطة مشجعي جماهير الأهلي والاتحاد، بمشاركة مدير مدينة الملك عبدالله الرياضية إبراهيم القوبع.
وجاء اللقاء تحت شعار “لا للتعصب.. نعم للترابط”، لتؤكد الرابطتين على سعيهما لنبذ التعصب بين الجماهير الرياضية.
وأكد بدر تركستاني، رئيس رابطة مشجعي جماهير الأهلي، على سعيهم إلى أن تكون هذه الجمعة بشكل سنوي، ليكون لقاء يجمع جماهير الفريقين بشكل متواصل.
فيما أشار، صالح القرني، رئيس رابطة مشجعي جماهير الاتحاد، أن هذا اللقاء كان مقرر له أن يقام في شعبان، ولكن الظروف شاءت أن نجتمع في هذا الشهر الكريم.
وفق “عين اليوم”.
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