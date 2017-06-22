ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على من قام بإطلاق النار داخل مدارس المملكة وتسبب في مقتل اثنين من الموظفين وإصابة ثالث.
وأضافت المصادر وفقا لـ”عين اليوم” أنه تم إلقاء القبض على القاتل في أحد المساجد بحي غرناطة في مدينة الرياض وبحوزته سلاح الجريمة.
وكانت مدارس المملكة قد شهدت في الخامس من رمضان الجاري، قيام مقيم عراقي بإطلاق النار داخل المدرسة ما أدى لمقتل المهندس عبدالعزيز العتيبي ومحمد إسماعيل الدوي العاملين بالمدرسة، فيما ذكرت المدارس في بيان لها أن القاتل كان أحد العاملين فيها قبل فصله من العمل والاستغناء عن خدماته قبل أربع سنوات.
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