وثّق مقطع فيديو متداول لحظة استجابة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لطلب مواطن أراد التقاط صورة سيلفي معه خلال مراسم المبايعة بقصر الصفا في مكة المكرمة.
وأظهر الفيديو الذي التقط ضمن مراسم مبايعة المواطنين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، اقتراب أحد المواطنين من ولي العهد طالباً منه التقاط صورة سيلفي معه من خلال هاتفه الجوال، وهو ما استجاب له ولي العهد بابتسامة عريضة رغُم استغراق المواطن وقتاً طويلاً في تشغيل كاميرا هاتفه الجوال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج