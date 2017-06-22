أطلقت شركة سناب شات، أمس الأربعاء، تحديثًا خطيرا، كانت قد أعلنت عنه مطلع مايو الماضي، يؤدي بشكا كبير إلى انتهاك خصوصية المستخدمين، عبر كشف مواقعهم بدقة في أي مكان حول العالم ومشاهدة سناباتهم والاطلاع عليها.
ووفقا لموقع عاجل يتضمن التحديث الجديد ميزتين؛ الأولى، تسمى “حكايتنا” بحيث تمكن المستخدم من رؤية القصص والفعاليات في مناطق متعددة حول العالم، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجدة التاريخية، والمطارات وغالبية الأسواق والمراكز التجارية، دون إمكانية معرفة أو إضافة المستخدم.
أما الميزة الثانية والتي تتسم بالخطورة فتتيح معرفة ما الذي يفعله أصدقاؤك حول العالم من خلال استعراض أماكنهم على الخريطة بدقة ومشاهدة سناباتهم، ويمكن الوصول للخريطة من شاشة الكاميرا الافتراضية عبر القرص بالأصبعين نحو الداخل لعرضها، فتظهر على الخريطة أيقونة خاصة بكل صديق مع مكان تواجده وبالضغط على أي شخص تظهر سناباته التي نشرها مؤخرًا.
وتعمل الميزة الجديدة فقط مع الأشخاص الذين يرغبون بتفعيلها من خلال إعدادات التطبيق، الذي تمت إتاحته تدريجيًا عبر التطبيق على آيفون وأندرويد.
وبالرغم من تأكيدات الشركة بأن التطبيق لن يتتبع حركة المستخدمين وتنقلهم من مكان لآخر حيث يتم تحديث الموقع الجغرافي فقط عند فتح التطبيق، وأن بإمكان المستخدمين غير الراغبين بالظهور على خريطة سناب يمكنك وضع أنفسهم في “وضعية الشبح”، إلا أن مختصين تقنيين حذروا من أن هذا التحديث سينتهك خصوصية المستخدمين، خصوصا حسني النية، الذين لم يقوموا بتفعيل وضعية “الشبح” ويصبح الأمر أكثر خطورة عند استخدام التطبيق من جانب السيدات السعوديات.
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