بايع عدد من المشايخ والعلماء الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد من خلال حضور مراسم المبايعة في قصر الصفا بمكة المكرمة أو عبر تغريدات على حساباتهم الشخصية بـ”تويتر”، متمنين له التوفيق في منصبه الجديد.
وقال الشيخ سلمان العودة في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “أهنئك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد أعانك الله وسددك ولك مني ومن شعبك السمع والطاعة بالمعروف والمؤازرة والدعاء بظهر الغيب”.
بدوره قال الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض في تغريدة على صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “أبايع صاحبَ السمو الملكي الأميرَ محمدَ بن سلمان لولاية العهد، على السمع والطاعة، في العُسر واليُسر، والمنشَط والمكرَه”. وفق “أخبار 24”.
فيما بث الشيخ عائض القرني مقطع فيديو عبر صفحته بـ”تويتر”، يوثّق لحظة مبايعته للأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة، مرفقاً بها تغريدة كتب فيها: خلال مبايعة محمد بن سلمان ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.
في قصر الصفا بـ #مكة_المكرمة لـ #مبايعة_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
#محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/fHlzPnAFiE
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٢١ يونيو، ٢٠١٧
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