أثار تصرف ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع احد المواطنين في مراسم البيعة إعجابا كبيرا، حينما استقطع من وقته للاستماع لمطلبة مواطن أصر على تقديمها له، رغم الزحام وحساسية البروتوكولات المتبعة.
وظهر المواطن وهو يقف أمام ولي العهد أثناء ازدحام المواطنين لمبايعته، ويستفزع به لتقديم مطلبة له، ليقابله ولي العهد بحلم وأناة، ويتسلم منه الأوراق، قبل أن يضطر الحراس لإبعاده.
وأصر المواطن على الرجوع والاعتذار لولي العهد في حال تسبب فعله بخرق البروتوكولات المتبعة، ليطلب ولي العهد السماح له ويعود المواطن ليقبل رأسه شاكرا له الإنصات له.
وفق “أخبار 24”.
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