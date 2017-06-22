قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، إن الأمير محمد بن سلمان معروف بجده واجتهاده وسيرته الحميدة، وذلك بعد صدور أمر ملكي صباح أمس (الأربعاء) بتعيينه ولياً للعهد.
وأضاف الفوزان في تسجيل صوتي: “نشكر الله ثم نشكر الأمير محمد بن نايف على جهوده المشكورة التي بذلها، ثم ندعو لخلفه الأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والسداد والإعانة من الله”.
وتمنى الشيخ الفوزان لولي العهد أن يمده الله بالنصر والتوفيق وأن يجعل في أعماله الخير للإسلام والمسلمين، وأن يعينه على ما حمل والعمل بما يرضيه، وأن يعمل ما فيه نفع له ولإخوانه.
وفق “أخبار 24”.
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