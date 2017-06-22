ذكرت مصادر بمشروع قطار الحرمين أن القطار سينطلق إلى محطة جدة في مرحلة تجريبية جديدة بشهر شوال المقبل، لافتةً إلى أن تلك المرحلة جاءت بعد نجاح المراحل التجريبية السابقة، وكذلك تشغيل محطات الكهرباء التي تحمل أرقام “8 و2و3”.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجهات المعنية أجرت اختبارات تجريبية لقادة القطار بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابع والمدينة المنورة تمكنوا خلالها من القيادة بالسرعة التشغيلية للقطار والبالغة 300 كيلو متر في الساعة.
بدوره أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن مشروع قطار الحرمين مقرر استكماله مع نهاية العام الحالي 2017، تزامناً مع وصول 11 قطاراً من أصل 35 قطاراً، إلى جانب ائتلاف الشعلة في تركيب أجهزة بيع التذاكر في المحطات.
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