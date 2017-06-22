حذرت شرطة منطقة الجوف من خطر المفرقعات والألعاب النارية على الأطفال والممتلكات، مهددة بمعاقبة مَن يبيعها بالسجن والغرامة.
وشدد المتحدث الرسمي لشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، على أن الألعاب النارية من الممكن أن تسبب حروقاً وتشوهات قد تؤدي إلى عاهات مستديمة، بخلاف إمكانية تسببها في نشوب حرائق في الممتلكات.
وأكد المقدم النومس ضرورة تجنب المواطنين والمقيمين شراء المفرقعات أو الألعاب النارية أو بيعها، مشيراً إلى أن بيعها مخالف ويستوجب المعاقبة بالسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.وفق “أخبار 24”.
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