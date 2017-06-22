وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيارته للمملكة التي التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالناجحة، مؤكداً أنه وجد قلوباً مفتوحة ورغبة جادة في التعاون من الجانب السعودي.
وقال العبادي وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، إن لقاءه مع خادم الحرمين كان مهماً وضرورياً وأن نتائج هذا اللقاء ستظهر على أرض الواقع خلال الأيام القادمة بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وأوضح أن هذه تُعد زيارته الأولى للمملكة، وأنه رأى عن قرب كيف تكون خدمة الحرمين الشريفين والاهتمام بالزائرين المعتمرين، موجهاً الشكر للمملكة على هذه الجهود في خدمة الحرمين.
وكان العبادي قد زار المملكة الإثنين الماضي، وصدر بيان مشترك من البلدين أكدا فيه على أهمية التبادل المنتظم للزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، واتفقا على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
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