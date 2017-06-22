يعتبر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رقم 11 في قائمة ولاة العهد منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إذ كان أول ولي عهد هو الملك سعود بن عبدالعزيز وذلك في عهد والده المؤسس.
وبعد تولي الملك سعود مقاليد الحكم، أصبح الأمير فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد، ومن ثم عُين ملكاً، وعُين الأمير خالد ولياً للعهد، وتولى بعدها مقاليد الحكم، وكان ولي عهده الأمير فهد بن عبدالعزيز، الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك خالد.
وبتولي الملك فهد، عُين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتولى مقاليد الحكم في العام 2005 بعد وفاة الملك فهد.
وتوالى على ولاية العهد كل من الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 2005 – 2011، ثم الأمير نايف بن عبدالعزيز 2011- 2012، ومن بعده الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2015. وفق “أخبار 24”.
وبعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، اختير الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد، تلاه الأمير محمد بن نايف، ثم الأمير محمد بن سلمان الذي صدر أمر ملكي صباح أمس الأربعاء بتعيينه ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصبه وزيراً للدفاع.
ويعتبر الأمير محمد بن سلمان أصغر من يتولى منصب ولي العهد بعد الملك سعود رحمه الله، حيث كان عمر الملك سعود حين تولى منصب ولي العهد 31 عاماً و4 شهور، في حين عمر الأمير محمد بن سلمان وقت توليه منصب ولي العهد 31 عاماً و10 أشهر.
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