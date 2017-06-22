أعلنت شركة “واتساب” عن تمديد دعم التطبيق لنسخ “أندرويد” القديمة، وذلك حتى عام 2020.
يأتي هذا التمديد ووفقا لموقع “tech-wd” المعني بالشؤون التقنية، بعد إعلان التطبيق الدعم لأنظمة تشغيل هواتف “بلاك بيري” حتى نهاية العام الحالي.
يذكر أن شركة “واتساب” أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستتوقف عن دعم إصدارات أندرويد القديمة على سبيل المثال 2.1 و2.2، وغيرها بحلول نهاية سنة 2017، لكنها مددته لاحقا. وفق “أخبار 24”.
وأرجع عدد من الخبراء قرار الشركة المملوكة حاليا لـ”فيسبوك” إلى المحاولة للحفاظ على العملاء قدر الإمكان، لكنهم توقعوا عدم إضافة أي ميزات جديدة للتطبيق على تلك النسخ القديمة.
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