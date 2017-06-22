قدم مجلس الصلح في مركز الرفيعة بمحافظة الخرج مبلغا قدره خمسة عشر الف ريال لحملة إطلاق سراح سجناء محافظة الخرج لوجه الله عزوجل ثم استجابة لبرقية صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض حفظه الله رقم ١٠٤٧٤٧ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤ وبرقية سعادة محافظ الخرج المكلف رقم ٧٩٧ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥ .
علما بان مجلس الصلح في مركز الرفيعة في محافظة الخرج له اكثر من خمسة وعشرين سنة برئاسة رئيس المركز الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان وعضوية فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي ، وهذا المجلس يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله منذ ان كان اميرا لمنطقة الرياض ، وبدعم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله وبدعم صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض حفظه الله وبمتابعة من سعادة محافظ الخرج المكلف والجهات الحكومية ذات الصِّلة .
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