رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سلميان التخيفي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اختياره وليًّا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، واستمراره وزيرًا للدفاع.
وقال التخيفي ” باسمي وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي في المملكة نبايع ولي العهد على السمع والطاعة، ونبارك لسموه الثقة الملكية الكريمة باختياره وليًّا للعهد”، مؤكدًا بأنَّ المملكة العربية السعودية ستظل أنموذجًا فريدًا في إدارة الحكم موضحاً بأنَّ مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ماهي إلا امتدادًا طبيعيًا للولاء الذي نشأ عليه الوطن والمواطن ، وأنّ اللحمة الوطنية لهذه البلاد والتي بناها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود وأبناءه البررة من بعده هي فرس الرهان على تبوأ المملكة مكانتها الطبيعية بين الدول كعاصمة للإسلام والمسلمين .
وأضاف: بأنَّ هذا الاختيار يأتي ليؤكد الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في ضمان استمرار قوة وصلابة بيت الحكم السعودي تأكيدًا للاستقرار الذي ينعم به الوطن وأبنائه بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة، وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن الأمير محمد بن سلمان قاد عملًا كبيرًا في إطار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور المملكة إقليميًّا ودوليًّا، وتوليه ولاية العهد في هذا التوقيت سيدفع عجلة التطور نحو تحقيق الرؤية السعودية 2030 بإذن الله.
كما قدم د. فهد التخيفي باسمه وباسم منسوبي الهيئة العامة للإحصاء الشكر والدعاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف والذي رسخ الأمن وحارب الإرهاب وأسس المدرسة الحديثة في مكافحته والتي شهد بها العالم أجمع متمنيًا لخلفه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بالتوفيق والسداد في تولي زمام الأمن ووزارة الداخلية.
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