رفع معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرًا للدفاع .
وقال معاليه: عَهِدت المملكة العربية السعودية منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ؛ العملَ الدائب على رعاية المملكة ومصالحها كيانًا وشعبًا، وتتابعت مسيرته الواعية بحزم وبصيرة، واضعًا نصب عينيه تمتين اللُّحمة الوطنية، وترسيخ المكتسبات، وديمومة التآزر على الخير، مع التمسك بالأسس التي قامت عليها بلادنا المباركة لخدمة الدين ثم البلاد والعباد.
وأضاف: تأتي القرارات الحكيمة في ليالي وأيام رمضان المباركة، متكاملة ومتماشية مع التوجه الطموح الرامي لتطوير أداء كيانات الدولة ومؤسساتها، ذلك أن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد لَيَنسجم كليًّا مع تلك التوجهات الحكيمة ، فبجهوده المباركة انطلقت ” رؤية المملكة 2030 ” الواعدة بتطورٍ حضاري متنامٍ، وتواصل المسيرة النهضوية، وإيجاد عناصر جديدة لمكونات الدخل الوطني، مع ما حباه الله تعالى لسموه من قدرات إدارية عالية، ومهارات قيادية، وحكمة ودراية.
وأكد معاليه أن سموّ الأمير محمد بن سلمان خير خلف لخير سلف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
وقدم باسمه ونيابة عن منسوبي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز البيعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، مهنئًا سموه على تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرًا للدفاع، داعيًا لسموه بالتوفيق والعون والتأييد، ولبلادنا الغالية دوام العز والرخاء والأمن والأمان.
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