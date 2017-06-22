أشاد أعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله– بتعيين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، مبايعين سموه على كتاب الله وسنة نبيه وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، معتبرين القرار دافعًا قويًا لمسيرة التنمية التي بدأتها المملكة منذ إعلان برنامجها الوطني 2020م ورؤيتها 2030م ، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بالاستفادة من كافة مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، مؤكدين أن هذه الخطوة تدعم حالة الحراك الذي تشهده البلاد في مختلف المناحي وتأتي انسجامًا مع مسيرة البلاد بالاعتماد على الطاقات الشابة.
ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج ، المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب ، أسمى آيات التهاني لصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وليًا للعهد، وقال إن تعيين سموّه وليًا للعهد، يدعم بقوة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تتبعها البلاد كما يُعزز من دور المملكة إقليمًا ودوليًا لما عُرف عن سموّه جهوده السياسية والدبلوماسية ، مؤكدًا أن تعيين سموّه وليًا للعهد –الذي يعي جيدًا أهمية قطاع الأعمال– يعد دافعًا قويًا في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كلاً حسب دوره، كما يدعم مشاركة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية، وهو من البنود الأساسية التي انطلقت على أساسها رؤية المملكة 2030م بإعلاء دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشاد من جانبه، نائب رئيس غرفة الخرج، الأستاذ طلال العتيبي، بالثقة الملكية، قائلاً: إن تعيين سموه يُمثل قيمة مُضافة للحالة التنموية التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن ذلك لم يكن مستغربًا لما حققه سموّه من نجاحات سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، واصفًا القرار بأنه يُعبر عن مدى التماسك في الأسرة الحاكمة وأيضًا مدى السلاسة في انتقال السلطة مما يعكس قيم الوحدة والتآلف وتماسك البيت الداخلي.
فيما أكد نائب رئيس الغرفة الأستاذ رشيد بن محمد الخرجي، أن صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، هو مهندس السياسات الاقتصادية الأخيرة، التي أعادت صياغة الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل الوطني دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متمنيًا لسموه التوفيق والسداد في قيادة شؤون البلاد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- إلى آفاق من التطور والازدهار من أجل تحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطنين.
وقال ممثل غرفة الخرج المهندس سعد الغييثي ، إن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، هو موضع ترحيب وابتهاج لنا جميعًا في قطاع الأعمال، فهو الذراع الشابة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله، الذي استطاع أن ينجح وبجدارة في إعادة صياغة الاقتصاد السعودي نحو النمو الازدهار والاستفادة من كافة مقومات القوة التي تمتلكها المملكة، متمنيًا تحقيق المزيد من الإنجازات .
وهنأ أمين عام غرفة الخرج ، المهندس منصور بن حمود العماج ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية بتعيينه وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، منوهًا بما يتمتع به سموه من صفات القيادات الشابة القادرة على تجاوز التحديات .
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