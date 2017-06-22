هنأ عميد الكلية التقنية بالخرج الأستاذ خالد بن عبيد الحربي، أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الكلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ، على ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله – بمبايعة سموه ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
وقال في تصريح بهذه المناسبة إن الأمر الملكي الكريم جسد ما يحمله الامير محمد بن سلمان من قامة شامخة وشخصية ذات حصافة سياسية وحكمة في الرأي ، وخبرة عملية متعددة المجالات تولدت من مسيرة عمل دؤوب بفضل من الله ثم بفضل قيادته الناجحة والحكيمة ، وما تعلمه من والده الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله
ودعا عميد الكلية التقنية بالخرج الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا من كل مكروه وأن يمدهم بالصحة والعافية، وأن يوفق سمو الأمير محمد بن سلمان – أيده الله – في خطواته المقبلة ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
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