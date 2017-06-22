أظهر مقطع فيديو لحظة مبايعة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، مساء أمس (الأربعاء).
وبين الفيديو الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وهو يجلس بجوار الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يمسك يده ويعلن مبايعته له على كتاب الله وسنة رسوله، متمنياً له التوفيق.
وأكد المفتي في كلمة له بهذه المناسبة أنه لا صلاح لبلادنا إلا بتآلف قلوب مواطنيها واجتماع كلمتهم مع قيادتهم، من أجل تحقيق الأمن وتجنب الصراع الفكري والمادي في العالم.
وأضاف المفتي في كلمته التي ألقاها خلال مراسم تنصيب الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، أن صلاح بلادنا لن يتحقق إلا بتكاتف المجتمع ووجود تعاون من الجميع، داعياً المواطنين أن يكونوا صفاً خلف قيادة البلاد الحكيمة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً صباح أمس بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد وكل مناصبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان خلفاً له مع استمراره وزيراً للدفاع وبما كلف به من مناصب.
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