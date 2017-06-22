سعد بن سليمان الفريخ

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بالفيديو.. لحظة مبايعة مفتي المملكة للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.. وكلمته بهذه المناسبة

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