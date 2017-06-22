أعلن الأمير الوليد بن طلال، مبايعته للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد من خلال حسابه الشخصي بـ”تويتر”، مقدماً له التهنئة بتلك المناسبة.
وقال الأمير الوليد في تغريدته: “في ليلة 27 من رمضان ليلة القدر، نحمد الله على نعمة الإسلام والأمن والأمان، أبارك لأخي ولي العهد وأبايع محمد بن سلمان ولياً للعهد”.
وبايع الأمراء والمشايخ والمسؤولون والمواطنون مساء أمس “الأربعاء”، الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في قصر الصفا بمكة المكرمة٬ و ذلك بحضور أعضاء هيئة كبار العلماء٬ وأمراء المناطق٬ وأعضاء هيئة البيعة. وفق “أخبار 24”.
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