أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، اليوم (الأربعاء)، أنه لا توجد نية لتمديد حملة “وطن بلا مخالف”، وأنها ستنتهي بنهاية شهر رمضان كما أُعلن من قبل.
وأوضح اليحيى أن عدد الذين صححوا أوضاعهم بلغ 475 ألف مخالف، منذ أن بدأت الحملة مطلع رجب الماضي وتستمر لمدة 90 يومًا، وأن العقوبات على المخالفين ستكون بقدر المخالفة، وقد تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لسنتين.
يُذكر أن اليحيى قام بزيارة لجوازات منطقة جازان مساء أمس الثلاثاء، تفقد خلالها عددا من مرافق جوازات منطقة جازان، وإدارة جوازات المطار وصالات القدوم والمغادرة. وفق “أخبار 24”.
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