بايع المواطنون الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم (الأربعاء)، وذلك بحضور أعضاء هيئة كبار العلماء، وأمراء المناطق، وأعضاء هيئة البيعة.
وبثت قناة الإخبارية مراسم المبايعة مباشرة، في ظل حضور عدد كبير من الأمراء والمسؤولين، والوزراء، وجموع المواطنين الذين توجهوا لقصر الصفا لإعلان مبايعتهم للأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.
وبدأ الأمير محمد بن سلمان مراسم المبايعة بالسلام على أعمامه وتقبيل أيديهم، قبل أن يلقي المفتي كلمة بهذه المناسبة.
وبعد إلقاء المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كلمته، مد يده لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ليبدأ بعد ذلك الأمرءا والمسؤولون مراسم المبايعة للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.
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