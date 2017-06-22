كشف وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون أن قائمة بطلبات ستُقدم لدولة قطر، بعد أن أُعدت من قبل المملكة والدول الأخرى التي أعلنت عن مقاطعة قطر.
وأوضح تيلرسون أنه تبلغ بأن المملكة ودولتين أخريين في مجلس التعاون ومصر أعدت القائمة لتُقدم لدولة قطر، وأن الطلبات تتعلق بالخلاف الأخير بين تلك الدول وقطر، وأنه تم إعدادها وتنسيقها من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وعبّر تيلرسون في بيان قصير عن أمله أن يتم قريبًا تقديم قائمة المطالب تلك إلى قطر، مشيدا بجهود الوساطة الكويتية.
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