أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم (الأربعاء)، عن إنهائها لإجراءات التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لتدريب الفريق الأول.
وأوضحت إدارة النادي أن العقد المبرم يتضمن أن يتولى ريبروف (43 عاماً) تدريب الفريق الأول للموسمين القادمين خلفاً للمدرب السويسري كريستيان جروس.
يشار إلى أن ريبروف تولى تدريب فريق دينامو كييف الأوكراني وحقق معه لقب الدوري في الموسمين الماضيين، وفي الصورة التالية تتضح الفرق التي لعب لها ودربها والبطولات التي حققها.
وفق “أخبار 24”.
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