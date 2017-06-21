أظهر مقطع فيديو من غرفة عمليات المراقبة الأمنية في الحرم المكي قيام شاب بالعبث بإحدى كاميرات المسجد أثناء البث المباشر على القناة السعودية للقرآن الكريم، ليتم القبض عليه في حينها.
وأظهرت كاميرات غرفة العمليات، الشاب أثناء تواجده على أحد طوابق الطواف بالمسجد الحرام، حيث أخذ يعبث بإحدى الكاميرات المخصصة لنقل صلاة التراويح ويظهر وجهه، ويقوم بعمل شكل القلب بيديه، فتم متابعته عبر كاميرات المراقبة، حتى تم القبض عليه.
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