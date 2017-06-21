رفع سعادة رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري باسمه ونيابة عن منسوبي بلدية الخرج المبايعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونعلن مبايعتنا له على السمع والطاعة في العسر واليسر وأن نقوم بواجباتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق الخير للبلاد والعباد ، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويعينه لخدمة الدين والمليك والوطن.
وذكر البكيري الحكومة الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والتطوير وكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتمتاز بتوسعها التنموي الذي يعكس الوجه الحضاري لها داعياً الله التوفيق للقيادة الرشيدة لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يعز بها الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ للدولة أمنها واستقرارها ولحمتها الوطنية.
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بلدية محافظة الخرج تبايع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً العهد
الخرج اليوم - فهد المرحوم :
رفع سعادة رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري باسمه ونيابة عن منسوبي بلدية الخرج المبايعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونعلن مبايعتنا له على السمع والطاعة في العسر واليسر وأن نقوم بواجباتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق الخير للبلاد والعباد ، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويعينه لخدمة الدين والمليك والوطن.
رفع سعادة رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري باسمه ونيابة عن منسوبي بلدية الخرج المبايعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونعلن مبايعتنا له على السمع والطاعة في العسر واليسر وأن نقوم بواجباتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق الخير للبلاد والعباد ، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويعينه لخدمة الدين والمليك والوطن.
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