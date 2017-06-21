بايع الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لولاية العهد.
وقال الشيخ الشريم في تغريدة له حظيت بتفاعل كبير من الآلاف من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “نبايع وليَّ العهد صاحبَ السمو الملكي الأميرَ محمدَ بن سلمان على السمع والطاعة، في العُسر واليُسر، والمنشَط والمكرَه، وأَثَرةٍ علينا”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية اليوم الأربعاء، 26 رمضان 1438هـ، تتعلق بإعفاءات وتعيينات في مناصب كبيرة بالمملكة، أبرزها تعين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، وإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
نبايع وليَّ العهد صاحبَ السمو الملكي الأميرَ محمدَ بن سلمان على السمع والطاعة،في العُسر واليُسر،والمنشَط والمكرَه،وأَثَرةٍ علينا.
— سعود الشريم (@saudalshureem) June 21, 2017
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