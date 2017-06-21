ولد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في عام 1985، وتلقى تعليمه العام في مدارس الرياض، ثم تخرج في جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في القانون، ولديه 4 أولاد، هم: الأمير سلمان، والأميرة فهدة، والأميرة نورة، والأمير مشهور.
اكتسب خبراته السياسية والإدارية من خلال ملازمته لوالده، وهو قائد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتحالف العسكري العربي في اليمن (عاصفة الحزم)، كما ترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتبنى برنامج التحول الوطني، وبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.
عمل في 2007 مستشاراً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وفي 2009 مستشاراً خاصاً لأمير منطقة الرياض، وفي 2013 رئيساً لديوان ولي العهد ثم مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع، وفي 2014 عُين وزيرا للدولة وعضواً في مجلس الوزراء، وفي 2015 تولى وزارة الدفاع ورئاسة الديوان الملكي ثم اختير ولياً لولي العهد ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن صدر أمر ملكي بتعيينه ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع توليه وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولولي العهد عدد من الأنشطة الاجتماعية، فهو يرأس مؤسسة “مسك” الخيرية، ومجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، واللجنة التنفيذية في دارة الملك عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.
وتميزت تصريحات ولي العهد بالقوة والحزم في عدد من المواقف، وخصوصا في مقابلاته التلفزيونية التي أجرى إحداها مع الإعلامي تركي الدخيل، والأخرى مع داود الشريان، حيث تحدث عن أن السعودية تستطيع الدخول والقضاء على الحوثيين في أيام، ولكنه يفضل ألا يفعل، لما سيسببه ذلك من خسائر بشرية، وحديثه عن جماعة الإخوان وهجومها الدائم على المملكة، وتصريحه حول أنه لن ينجو أي أمير من العائلة المالكة أو وزير من المحاسبة في حال ثبوت فساده.
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