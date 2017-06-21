هنأ عددٌ من القادة الخليجيين والعرب الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بعد صدور أمر ملكي بتعيينه ولياً للعهد خلفاً للأمير محمد بن نايف الذي صدر أمر ملكي بإعفائه.
وبعث ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة للأمير محمد بن سلمان، بعد تعيينه ولياً للعهد، كما تلقى الأمير محمد برقيات تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وبعث الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اختياره الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، كما بعث رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد برقيتين مماثلتين.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، هنأه فيه باختياره ولياً للعهد، كما تلقى اتصالاً مماثلاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بالثقة الملكية.
فيما بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر خلالها عن تهانيه باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، فيما بعث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي برقية تهنئة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
كما بعث كلٌ من سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ببرقيتي تهنئة للأمير محمد بن سلمان.
وتمنى جميع القادة المهنئين لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وأن يسهم في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار وأن يديم الله- عز وجل- عليه وافر الصحة والعافية.
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