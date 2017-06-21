وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز، البيعة نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك حرصاً من خادم الحرمين على راحة المواطنين ورغبة منه في التسهيل عليهم حتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى مكة المكرمة.
وكان خادم الحرمين قد وجه بمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعيينه في منصبه الجديد بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف.
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