يستقبل سعادة محافظ الخرج بالنيابة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني إنفاذ للاوامر السامية الكريمة المبلغة بأمر صاحب السمو الملكي الامير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أهالي محافظة الخرج المبايعيين لصاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
وذلك اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/٩/٢٦ هـ بعد صلاة التراويح بديوان المحافظة .
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اليوم بعد التراويح : محافظ الخرج يستقبل المبايعين لولي العهد
اليوم بعد التراويح : محافظ الخرج يستقبل المبايعين لولي العهد
يستقبل سعادة محافظ الخرج بالنيابة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني إنفاذ للاوامر السامية الكريمة المبلغة بأمر صاحب السمو الملكي الامير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أهالي محافظة الخرج المبايعيين لصاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
يستقبل سعادة محافظ الخرج بالنيابة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني إنفاذ للاوامر السامية الكريمة المبلغة بأمر صاحب السمو الملكي الامير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أهالي محافظة الخرج المبايعيين لصاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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