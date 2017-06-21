ولد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز في يونيو 1983م، ودرس كل مراحله التعليمية بمدينة الرياض، وتخرج من قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود في العام 2003.
ومن المعروف عن الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل أنه رجل أعمال ورياضي، شارك في العديد من سباقات السيارات وحقق فيها العديد من المراكز المتقدمة، بينها فوزه ببطولة تحدي بورش “جي تي3” في العام 2012م.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر اليوم الأربعاء ضمن عدد من الأوامر الملكية، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز نائباً لرئيس الهيئة العامة للرياضة.وفق “أخبار 24”.
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