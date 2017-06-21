كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن العديد من الجهات الحكومية تتجاهل الالتزام بالتوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء، مؤكدة أنها رصدت 57 جهة حكومية نفذت بصورة جزئية قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع فرص توظيف المرأة.
وأشارت الهيئة في تقرير نوقش داخل مجلس الشورى، وفقاً لـ”عكاظ”، أن وزارة التعليم طبقت جزئياً قرار مجلس الوزراء بخصوص مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.
كما لفتت “نزاهة” في تقريرها إلى أن وزارتي الداخلية والمالية طبقتا جزئياً التوجيهات العليا الخاصة بتطبيق التأمين الإلزامي على المركبات الحكومية خلال الوثيقة الموحدة، فضلاً عن تطبيق الشؤون البلدية والقروية قرار تحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
من جانبها، نفذت وزارة الإسكان الأمر المتعلق جزئياً ببناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص 250 مليون ريال لها، فيما نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأمر الخاص بتخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع.
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