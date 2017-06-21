أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم “الأربعاء”، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية.
ولد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف في الرابع من نوفمبر عام 1983 م، وتخرج من مدارس الظهران الأهلية، ودرس القانون في جامعة الملك سعود.
وبدأ الأمير عبدالعزيز حياته العملية في القطاع الخاص، ثم عضواً باللجنة العليا لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية، وعضواً باللجنة العلمية للجائزة، بتكليف من الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله-.
ثم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد توليه الحكم أمراً ملكياً بتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي في إدارة الحقوق وإدارة الأنظمة، ثم الإدارة العامة للحدود، ووحدة المستشارين.
كما عمل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لمدة 6 أشهر في الشعبة السياسية، ثم عين مستشاراً في مكتب وزير الدفاع، ثم مستشاراً لوزير الداخلية، قبل أن يصدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيرا للداخلية.وفق “أخبار 24”.
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