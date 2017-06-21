وجه خادم الحرمين الشريفين بمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف، فيما كشفت مصادر عدد الأصوات المؤيدة لتعيينه في هيئة البيعة.
وجاء توجيه خادم الحرمين بمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بعد صلاة تراويح مساء هذا اليوم (الأربعاء)، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة.
فيما كشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الأصوات المؤيدة لإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد وتعيين الأمير محمد بن سلمان خلفا له، جاءت بـ31 صوتا من 34 صوتا في هيئة البيعة.وفق “أخبار 24”.
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