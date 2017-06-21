كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن مهاجم نادي نانسي الفرنسي ، المهاجم السنغال ياشيار ديا قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية للانضمام إليه الموسم المقبل .
وبحسب ما نقلت صحيفة “footmercato” فإن العرض السعودي لم يكن الوحيد للاعب السنغالي حيثقالت إن ناديًا تركيًا هو الآخر يبحث ضم اللاعب .
يُذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عامًا وسبق له الاحتراف في أندية أميان ونانسي وأجاكسيو الفرنسيين كمالعب في فنار بخشة التركي وأندية لخويا والخريطيات القطريين.وفق “أخبار 24”.
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